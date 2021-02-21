أخبار عاجلة

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ظريف يشترط إلغاء كافة العقوبات الأمريكية لإجراء مفاوضات

Print
ظريف يشترط إلغاء كافة العقوبات الأمريكية لإجراء مفاوضات ظريف يشترط إلغاء كافة العقوبات الأمريكية لإجراء مفاوضات

مصراوي Masrawy

12:53 م الأحد 21 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستكون مستعدة لإجراء مفاوضات شريطة رفع كافة العقوبات الأمريكية.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة "برس تي في" الإيرانية اليوم الأحد :"بمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم، ستعود إيران إلى المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي".

واستدرك بالقول :"وهذه المفاوضات لن تكون لتغيير هذا الاتفاق وإضافة بنود إليه ... والقضايا الإقليمية والقضايا الصاروخية... لكننا نريد التحدث عن كيفية ضمان عدم تكرار الإجراءات الأمريكية السابقة (الانسحاب من الاتفاق وفرض العقوبات) على أساس طمأنة الطرف الآخر".

وجدد التأكيد على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما اتخذت "خطوات تصحيحية" ضد انتهاك الاتفاق من قبل الأعضاء الآخرين، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وفيما يتعلق بالموعد الذي حدده البرلمان الإيراني للحكومة لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد غد الثلاثاء، قال ظريف :"لقد أقر البرلمان قانونا وعلينا تنفيذه".

وتتزامن تصريحات ظريف مع زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران لمناقشة آخر التطورات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في سياق تقليص التزاماتها.

وكان تم الإعلان عن زيارة جروسي لإيران بعدما أبلغت إيران الأسبوع الماضي الوكالة الدولية بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من منتصف الأسبوع الجاري. ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية