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هل كبدك في خطر؟.. 7 أعراض توجب عليك استشارة الطبيب

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التشخيص المبكر أفضل وينقذ المريض

هل كبدك في خطر؟.. 7 أعراض توجب عليك استشارة الطبيب

إذا كنت تشعر بالقلق من صحة كبدك؛ فإليك 7 أعراض تشير إلى أن كبدك في خطر، وأنه يجب عليك استشارة الطبيب.

وفي تغريدة على "تويتر"، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "صحة جدة"، 7 أعراض تحذيرية لمرض التليف الكبدي، وهي:

- فقدان الشهية

- الإرهاق

- حكة في الجلد

- نزيف الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ذلك ناتجًا من دوالي المريء

- ظهور كدمات تحت الجلد

- انتفاخ البطن، وقد يكون ذلك نتيجة تجمع السوائل، وهو ما يُعرف باستسقاء البطن

- اصفرار الجلد والعينين

التشخيص المبكر أفضل

وحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، يُعد تليف الكبد من المراحل المتأخرة للتندب (التليف) الكبدي، والذي ينشأ نتيجة إصابة الكبد بأمراض وحالات مختلفة، ومنها التهاب الكبد.

وفي كل مرة يتضرر فيها كبدك، سواء بمرض أو فرط شرب الكحوليات أو أي سبب آخر، يحاول الكبد استعادة خلاياه للعمل.

ومع استمرار عملية الإصلاح الكبدي تتكون الندب. وكلما تفاقم تليف الكبد، زاد التندب بكثرة، وزادت صعوبة قيام الكبد بوظائفه. والتليف الكبدي المتقدم يهدد الحياة.

والتضرر الكبدي الناتج عن تليف الكبد لا يمكن شفاؤه. ولكن إذا شُخِّص تليف الكبد مبكرًا وعولج السبب؛ يمكن الحد من انتشار التليف، ونادرًا ما يعود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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