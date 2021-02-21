أخبار عاجلة

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القصيم في أسبوع.. إغلاق 22 منشأة لم تلتزم احترازياً وإصدار 59 مخالفة

Print
القصيم في أسبوع.. إغلاق 22 منشأة لم تلتزم احترازياً وإصدار 59 مخالفة القصيم في أسبوع.. إغلاق 22 منشأة لم تلتزم احترازياً وإصدار 59 مخالفة
عبر 15 ألف جولة نفّذتها "الأمانة" وبلدياتها داعية عموم المستفيدين إلى الإبلاغ

القصيم في أسبوع.. إغلاق 22 منشأة لم تلتزم احترازياً وإصدار 59 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة .

وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن هذه الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية.

ودعت الأمانة، عموم المستفيدين، إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة بالاتصال بالرقم (940) أو تقديم البلاغ عبر تطبيق "بلدي".أمانة منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية