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نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات

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نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات
دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية

نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدياتها الفرعية، أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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