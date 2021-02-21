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"الإدارة المحلية" بالبرلمان تناقش مكافحة فساد المحليات.. غدًا

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"الإدارة المحلية" بالبرلمان تناقش مكافحة فساد المحليات.. غدًا "الإدارة المحلية" بالبرلمان تناقش مكافحة فساد المحليات.. غدًا

مصراوي Masrawy

12:15 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، غدًا الإثنين، مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المناقشات أيضًا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للمواطنين.

يُشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، في شهر يناير الماضي، شهدت تعقيبات على بيان الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضًا بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك في أولى جلسات الاستدعاء التي تمت من البرلمان للحكومة في الفصل التشريعي الثاني، تضمنت حديث المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة في التعامل مع الحكومة.

وأشار السجيني إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعًا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنيَّات والجهد، إنما بالأرقام.

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