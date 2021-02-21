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هل أصيب أطباء بأعراض جانبية للقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

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هل أصيب أطباء مصر بأعراض جانبية للقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد هل أصيب أطباء بأعراض جانبية للقاح كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

مصراوي Masrawy

12:11 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لم ترصد ظهور أعراض جانبية غير متوقعة على الأطقم الطبية التي حصلت على لقاح المستجد خلال الأيام الماضية.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الآلاف من الأطقم الطبية حصلوا على الجرعات الأولى من اللقاح، ويحصلون حالياً على الجرعة الثانية، وخلال الفترة الماضية لم نرصد أي حالة بين الأطقم الطبية أصيبت بأعراض جانبية غير متوقعة.

كانت وزارة الصحة، أعدت نموذجًا للموافقة المستنيرة قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا، ومن الواجب على أي شخص يرغب في تلقي التطعيم التوقيع عليها مسبقا.

وتطرق النموذج إلى الأعراض الجانبية المحتملة من تلقي اللقاح، بأنه قد تحدث بعض الأعراض الشائعة عند تلقي اللقاح ومنها: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية.

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