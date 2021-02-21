أخبار عاجلة

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

خبير فرنسي يدعو إلى الحد من حركة المواطنين للحد من انتشار كورونا

Print
خبير فرنسي يدعو إلى الحد من حركة المواطنين للحد من انتشار كورونا خبير فرنسي يدعو إلى الحد من حركة المواطنين للحد من انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

12:38 م الأحد 21 فبراير 2021

نيس- (أ ش أ):

دعا "فيليب أمويل" أستاذ الصحة العامة في مستشفى جامعة "ليل" بشمال فرنسا ومدير مؤسسة الزهايمر، إلى الحد من حركة التنقل للمواطنين في عطلات نهاية الأسبوع في إقليم جبال الألب البحرية التابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور بفرنسا؛ وذلك كخطوة أولى للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19).

وناشد "أمويل" – حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الفرنسية اليوم الأحد - السلطات الفرنسية إلى الاهتمام الوثيق بتحركات المواطنين المرتبطة بالعطلة؛ موضحا أن معدل الإصابة بالجائحة في مدينة "نيس" بلغ 700 حالة إيجابية لكل 100 ألف شخص، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الوطني.

وكان وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" قد ألمح مؤخرا خلال زيارته إلى مدينة "نيس" بجنوب شرق البلاد إلى إمكانية فرض إغلاق شامل أو جزئي في المدينة الساحلية بسبب تدهور الوضع الوبائي بالمدينة.

يذكر أن الوضع الصحي في نيس يقلق الأطباء مع اكتظاظ المستشفيات وارتفاع عدد المرضى إلى خمسة آلاف مريض، وتعتبر فرنسا سادس دولة أوروبية من حيث عدد الإصابات وسابع دولة في العالم في عدد الوفيات بفيروس كورونا، وبعد ثلاثة أسابيع من اختيار ، الانتظار، بدل فرض الحجر الصحي، يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح نفسه المزيد من الوقت لرفع أو تشديد التدابير الوقائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية