أخبار عاجلة

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من للراليات الصحراوية الباها

Print
محققًا أسرع وقت.. تميز المسار بصعود الكثبان الرملية وقلة المقاطع المستقيمة

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

توّج أيقونة المملكة العربية في السيارات يزيد الراجحي بلقب "باها دبي الدولي 2021" بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، حيث شكّلت الجولة الثانية من للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5: 22: 13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

جولة موفقة للبطل السعودي الذي تَصَدّر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت؛ واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الأيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192كلم؛ حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق20 دقيقة عن السائق الإماراتي خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

أما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى؛ محققًا أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194كلم دون أي مشاكل تُذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: "الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة، قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح، ثم قررنا ألا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية".

وتابع الكابتن: "خضنا يومين جيدين، واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان ملئ بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدّم الملاح أداءً مذهلًا (مايكل أور) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد".

وأضاف قائلًا: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا".

كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: "أنا ممتن جدًّا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز".

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وإسرائيل في مفاوضات نووي إيران؟

السعودية وإسرائيل في مفاوضات نووي إيران؟

كيف يمكن أن يغيّر تقرير الاستخبارات الأمريكية حسابات بايدن مع السعودية؟

كيف يمكن أن يغيّر تقرير الاستخبارات الأمريكية حسابات بايدن مع السعودية؟

الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: شراكتنا مع السعودية قوية للغاية

الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: شراكتنا مع السعودية قوية للغاية

الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: شراكتنا مع السعودية قوية للغاية

الرئيس التنفيذي لفورمولا إي: شراكتنا مع السعودية قوية للغاية

شبكة عيون الإخبارية