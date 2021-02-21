بيانات إسرائيلية: فعالية لقاح فايزر تصل إلى 99% في منع الحالات الخطيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تل أبيب- (د ب أ):

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك يضمن فعالية هائلة.

ووفقا للبيانات فقد أظهر اللقاح فعالية بنحو 99% في منع الحاجة لدخول المستشفيات والحالات الخطيرة والوفاة لمن مر أسبوعان على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

ويتضمن البروتوكول الخاص باللقاح إعطاء جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع.

وإسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي تعكس بشكل قاطع تأثير اللقاح على أرض الواقع، كونها الأكبر في العالم من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح من بين سكانها، البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة.

وبعد أسبوع من الجرعة الثانية، يكون اللقاح فعالا بنسبة 9ر91% في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا؛ و9ر96% في الوقاية من الإصابة بحمى وصعوبات في التنفس؛ و 6ر95% و4ر96% و5ر94% في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.

وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، ترتفع الفعالية إلى 8ر95% في الوقاية من الإصابة بالفيروس. و 98% للوقاية من الحمى وصعوبات التنفس، 9ر98%، و2ر99%، و9ر98%، في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.

وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 19 ديسمبر. وتسعى الحكومة لتقديم اللقاحات لجميع السكان الأكبر من 16 عاما بحلول نهاية مارس.

وتلقى نحو 3ر4 مليون إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، بينهم ما يقرب من ثلاثة ملايين حصلوا على الجرعتين وفقا للبروتوكول.

ويعني هذا أن نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.