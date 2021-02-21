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: الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص كورونا

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فيروس كورونا: الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص كورونا : الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص كورونا

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 21 فبراير 2021

أبوظبي- (بي بي سي):

تستعد الإمارات لاستخدام أول نظام اختبار سريع ودقيق لفيروس كوفيد 19.

يعتمد نظام التشخيص على تقنية الذكاء الاصطناعي وسيكون الأول من نوعه في المنطقة. وتتعاون الإمارات مع شركة تطوير "إنترنت الأجهزة الطبية" الكندية.

وتعتمد التقنية المتبعة على تطبيق لوك سبوت. يعمل جهاز التشخيص من خلال الهاتف، تستخدم عينة المسحة وهي بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف. و يوضع شريط الفحص داخل جهاز مربوط مع الهاتف الذي يقرأ النتيجة في غضون 5 أو 8 دقائق. ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة، بحسب الشركة إذ يمكنه التعرف على المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. لكن لم يذكر بعد متى سيكون جاهزا للاستخدام.

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مصراوي Masrawy

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