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مخاوف من ارتفاع حالات الاصابة مجددا بفيروس كورونا في الهند

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مخاوف من ارتفاع حالات الاصابة مجددا بفيروس كورونا في الهند مخاوف من ارتفاع حالات الاصابة مجددا بفيروس كورونا في الهند

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأحد 21 فبراير 2021

نيودلهي- (د ب ا):

قالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان اليوم الأحد إن ست ولايات هندية سجلت ارتفاعا جديدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه طٌلب من هذه الولايات متابعة السلالات المتحورة بصورة دائمة عبر الاختبارات والسلسلة الجينومية وإعادة تشديد إجراءات الرقابة والاحتواء.

وأثار الارتفاع في حالات الاصابة مخاوف من أن تؤدي السلالات المتحورة الجديدة من الفيروس لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في البلاد، التي سجلت تراجعا مستداما في حالات الاصابة في الفترة ما بين سبتمبر ويناير الماضيين.

وجرى تسجيل ارتفاع في حالات الاصابة في ولايتي كيرالا وماهارشترا خلال الأربعة أسابيع الماضي، تليهما تشاتيسجار ومادهيا براديش، وكلاهما على الحدود مع ماهراشترا، بالإضافة إلى البنجاب وجامو وكشمير.

وأضافت وزارة الصحة أن نحو 77% من جميع الحالات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية وقعت في ولايتي ماهراشترا وكيرالا.

ونقلت ان دي تي في الاخبارية عن شاشانك جوشي العضو بمجموعة المهام المعنية بمواجهة الوضع الوبائي " ظهرت ما لا يقل عن 240 سلالة جديدة في ماهارشترا وعاصمتها مومباي، وكانت سببا في ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولاية".

وكانت حالات الاصابة اليومية قد تراجعت بصورة مستدامة من نحو 80 ألف و 90 ألف في منتصف أيلول/سبتمبر إلى نحو 11 ألف و 12 ألف في منتصف يناير الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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