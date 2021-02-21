رسمياً.. وزيرة الصحة تكشف موعد تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الإلكتروني الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه تم تجهيز أماكن على مستوى محافظات الجمهورية، ومع وصول شحنات اللقاحات سنتوسع في حملة التطعيم.

وتابعت: "جهزنا أماكن في المحافظات، وسنتابع المواطنين الذين يحصلون على اللقاح، وتعاقدنا على 100 مليون جرعة منها 40 مليون جرعة من جافي وستصل ملايين الجرعات خلال الأيام المقبلة".