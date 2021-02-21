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رئيس "علمية كورونا" يعلن اعتزام تحديث بروتوكول علاج المرضى

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رئيس "علمية كورونا" يعلن اعتزام تحديث بروتوكول علاج المرضى رئيس "علمية كورونا" يعلن اعتزام تحديث بروتوكول علاج المرضى

مصراوي Masrawy

11:56 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة، عن اعتزام اللجنة تعديل بروتوكول العلاج الذي جرى إعداده ليتضمن أدوية وعلاجات جديدة.

وأضاف "حسني" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بروتوكول شهر نوفمبر الذي نحدثه حالياً أصبح حديث العالم كله، وهو البروتوكول الوحيد المذكور فيه وقت ويوم معين لاستخدام الأدوية".

وأضاف: "أبحاثنا لا تكون على مستوانا فقط ونشرنا أبحاثا في كبرى الدوريات والمجلات العلمية سواءً البروتوكول أو بلازما المتعافين، ولنا هدف واحد هو شفاء المصريين".

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مصراوي Masrawy

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