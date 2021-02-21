في حضور هالة زايد.. "صحة النواب" تناقش بيان وزارة الصحة اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اليوم الأحد، بيان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس دوره الرقابي على حكومة المهندس مصطفى مدبولي بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير في أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قد قالت أمام مجلس النواب إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وإنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال.

وأوضحت زايد أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، مؤكدة أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أية أزمات.

وأشارت زايد إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية؛ بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن، وصولاً إلى منافذ التوزيع والبيع، ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأية مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزونًا كافيًا من الأدوية، والمستلزمات الطبية؛ كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية طموحة بزيادة أعداد التمريض والفرق الطبية في المحافظات الحدودية، ونجحت في توفير العدد الكافي بأغلب تلك الوحدات.