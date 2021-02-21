تتجاوز 66%.. نسب الفقر في 20 محافظة تشملها المرحلة الأولى لتطوير الريف "أرقام رسمية"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة الحكومة المختلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير جميع قرى الريف المصري بشكل شامل.

وتم اختيار هذه القرى وفقا لمجموعة من المعايير منها: (نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان - نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز - تركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز - نسبة تركز قرى مراكب النجاة - معدلات الأمية - الأسر التي تعولها إناث - التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي).

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 51 مركزا ضمن 20 محافظة تشكل أولوية للتدخل الحكومي.

ووفقا لآخر إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أكثر 20 محافظة بها معدلات فقر والتي تشملها المبادرة كما يلي:

1- أسيوط 66.7%.

2- المنيا 54.7%.

3- أسوان 46.2%.

4- سوهاج 59.6%.

5- قنا 41.2%.

6- الأقصر 55.3%.

7- الفيوم 26.4%.

8- الشرقية 24.3%.

9- الوادي الجديد، من بين عدد من المحافظات الحدودية نسبة الفقر فيها في الإجمال 51.5%.

10- بني سويف 34.4%.

11- المنوفية 26%.

12- الغربية 9.4%.

13- الدقهلية 15.2%.

14- الإسكندرية 21.8%.

15- القليوبية 20.1%.

16- الإسماعيلية 32.4%.

17- دمياط 14.6%.

18- الجيزة 34%.

19- كفرالشيخ 17.3%.

20- البحيرة 47.7%.