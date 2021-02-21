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بينها ديربي "ميلانو" للمرة الثالثة.. تعرّف على أبرز مباريات الليلة بملاعب أوروبا

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بينها ديربي "ميلانو" للمرة الثالثة.. تعرّف على أبرز مباريات الليلة بملاعب أوروبا بينها ديربي "ميلانو" للمرة الثالثة.. تعرّف على أبرز مباريات الليلة بملاعب أوروبا
السيتي في محاولة للتفرد بصدارة البريميرليج أمام أرسنال.. وبرشلونة لِلَمْلمة أوراقِه

بينها ديربي

تشهد الملاعب الأوروبية مساء اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة، أبرزها موقعة ميلان وغريمه إنتر ميلان، في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وستكون مباراة الليلة، فرصة للمتصدر الجديد إنتر (بفارق نقطة واحدة)، لتوسيع الهوة مع غريمه ميلان، ثاني الترتيب؛ مستفيدًا من حيويته، ومستغلًا انعدام أي ضغط في المسابقات الأوروبية على جدوله.

أما ميلان، الذي سقط بهدفين نظيفين أمام سبيتزيا في المرحلة السابقة؛ فسيبذل مجهودًا كبيرًا للظفر بنقاط الديربي (رقم 228)، الذي يقع بين مباراتيه ذهابًا وإيابًا في دور الـ32 من الدوري الأوروبي أمام النجم الأحمر الصربي.

وبعيدًا عن صدارة الترتيب وفق " اليوم"؛ فإن لقاء الفريقين الثالث هذا الموسم (2- 1 لميلان في الدوري، و2- 1 لإنتر في الكأس)؛ سيشهد أيضًا مواجهة بين نجم ميلان، المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم إنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو، أبطال "النزاع" الكبير خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإيطالي

ميلان # إنتر ميلان – الساعة 17:00

أتالانتا # نابولي – الساعة 20:00

بينفينتو # روما – الساعة 22:45

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد # توتنهام هوتسبير – الساعة 15:00

أستون فيلا # ليستر سيتي – الساعة 17:05

أرسنال # مانشستر سيتي – الساعة 19:30

مانشستر يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 22:00

الدوري الإسباني

برشلونة # قاديش – الساعة 16:00

أتلتيك بيلباو # فياريال – الساعة 23:00

الملاعب الأوروبية المباريات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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