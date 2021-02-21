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بسبب الإساءة لـ"الصعايدة وأهل الريف".. تلغي تصريح مزاولة المهنة لإعلامي شهير

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بسبب الإساءة لـ"الصعايدة وأهل الريف".. مصر تلغي تصريح مزاولة المهنة لإعلامي شهير بسبب الإساءة لـ"الصعايدة وأهل الريف".. تلغي تصريح مزاولة المهنة لإعلامي شهير
بعد التحقيق معه لمدة 3 ساعات ونصف ثبتت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك

بسبب الإساءة لـ

قررت نقابة الإعلاميين المصريين، السبت، إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد وأهل الريف؛ وهو ما يعني أنه لن يمارس مهنة الإعلام.

وحسب وسائل إعلام مصرية، ذكرت النقابة في بيان، أنه "بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة؛ فقد ثبتت مخالفة تامر أمين لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني".

واستندت النقابة في بيانها إلى "باب المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2 و4 و6 و7، التي نصت الفقرة رقم 2 منه على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة".

وبدأت المشكلة حين كان تامر أمين يقدم برنامج "آخر النهار" بقناة "النهار"، وتحدّث عن ظاهرة كثرة الإنجاب في الصعيد والريف، وقال: "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالًا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم.. هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم".

وأضاف أمين: "في تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلّم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة".

وتابع بلهجة عامية مستنكرة: "لو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعًا لا، في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات".

وقد جرّت تلك الكلمات انتقادات واسعة على الإعلامي المصري، الذي سرعان ما تَصَدّر اسمه قوائم المواضيع الأكثر تداولًا في البلاد، ودفع رواد مواقع التواصل إلى إطلاق هاشتاق: "الصعيد خط أحمر".

وبعدها اعتذر تامر أمين لأهالي الصعيد والريف عن التصريحات اللي خرجت عنه في البرنامج.

وحسب موقع "بوابة الأهرام" قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم التحقيق مع تامر أمين لمدة 3 ساعات بسبب تصريحاته المسيئة لسيدات الصعيد.

وتابع "سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، ولن يقدم أي برامج في الفترة الحالية.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مزاولة المهنة؛ موضحًا أن إجابات تامر أمين خلال التحقيق لم ترتقِ إلى دفوعات قانونية؛ لذلك تم إصدار قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة ضده؛ مؤكدًا أن تصريحات تامر أمين متنافية مع ميثاق الشرف الإعلامي.

واختتم نقيب الإعلاميين، بأنه سيتم إرسال إخطار إلى قناة "النهار" في التاسعة من صباح الغد، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين.

نقابة الإعلاميين المصريين تامر أمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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