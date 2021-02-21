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مدير عام الصحة الماليزية: وصول اللقاح يبشر بفجر جديد في المعركة ضد كورونا

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مدير عام الصحة الماليزية: وصول اللقاح يبشر بفجر جديد في المعركة ضد كورونا مدير عام الصحة الماليزية: وصول اللقاح يبشر بفجر جديد في المعركة ضد كورونا

مصراوي Masrawy

11:51 ص الأحد 21 فبراير 2021

كوالالمبور- (د ب أ):

قال مدير عام الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، إن وصول لقاح فايز/بيونتك إلى ماليزيا اليوم يبشر ببزوغ فجر جديد في معركة البلاد ضد ، حيث إنه يوفر الأمل في أن يتحد الناس مرة أخرى في محاولة لإنهاء الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" أن نور هشام وصف وصول اللقاح إلى مطار كوالالمبور الدولي بأنه مناسبة تاريخية. وقال في منشور له على فيسبوك: "إنه فجر جديد، وحدود جديدة، وجبهة قتال مختلفة، واستراتيجية إضافية لمكافحة الفيروس، مما يعطي بصيص أمل في رؤية الضوء في نهاية النفق".

وقال خيري جمال الدين، الوزير المنسق لبرنامج التطعيم، إن رئيس الوزراء محي الدين ياسين ونور هشام سيكونان من بين أوائل الذين يتلقون اللقاح عندما يتم إطلاق البرنامج الوطني للتحصين ضد كوفيد-19 يوم الأربعاء قبل الموعد المحدد.

ومنذ تسجيل أول إصابة بكورونا في ماليزيا في 25 يناير 2020، تم تسجيل إجمالي 1051 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى يوم أمس السبت وإجمالي 280 ألفا و272 حالة إصابة. وتعافى حتى الآن 244 ألفا و753 شخصا من المرض.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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