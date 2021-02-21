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اليابان تحذر بعد دخول سفينتين صينيتين مياهها الإقليمية

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اليابان تحذر بعد دخول سفينتين صينيتين مياهها الإقليمية اليابان تحذر بعد دخول سفينتين صينيتين مياهها الإقليمية

مصراوي Masrawy

11:47 ص الأحد 21 فبراير 2021

طوكيو- (أ ش أ):

حذر خفر السواحل الياباني اليوم الأحد سفينتين صينيتين دخلتا المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر "سينكاكو" ببحر الصين الشرقي، مطالبا إياها بمغادرة المياه اليابانية فوريا.

وأوضحت السلطات اليابانية أن خفر السواحل حدد موقع أربعة سفن صينية في منطقة قريبة دخلت اثنتان منها المياه اليابانية قبالة جزيرة "كوباشيما" وغادرتا بعد فترة وجيزة ودخلتا مجددا قرب جزيرة "تايشو" بعد ساعتين ونصف تقريبا، مضيفة أنه تبين أن السفينتين الصينيتين تتبعان قارب صيد ياباني.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن خفر سواحل اليابان أن سفن الدوريات التابعة له تبحر مع قارب الصيد لضمان سلامته وتطالب السفن الصينية بوجوب مغادرة المياه الإقليمية.

يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر التي تطالب الصين وتايوان بأحقيتها بها .. وتؤكد اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي وأنه لا توجد قضية سيادة يتعين حلها.

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