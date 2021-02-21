موجة أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم استقرار الطقس وموعد بدايتها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد غدا الاثنين حتى نهاية الأسبوع، تكون عبارة عن أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

وأضاف الخبراء، أن حالة الطقس ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مائلة للبرودة على السواحل الشمالية ودافئة إلى معتدل على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وأوضح الخبراء، أن بداية الموجة ستكون بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء غدا الاثنين، لتمتد يوم الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع الخبراء: "تتواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتكون معتدلة".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 18 و20 درجة نهارا و8 إلى 9 درجات ليلا، و19 - 11 على السواحل الشمالية، بينما تسجل المناطق الجنوبية بين 20 حتى 23 درجة نهارا، و8 حتى 15 درجة ليلا.​