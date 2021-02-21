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تبوك.. إغلاق 382 منشأة لا تلتزم احترازيًّا وصحيًّا وإصدار 600 مخالفة

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فيما شددت "الأمانة" على التهاون داعية للتعاون والإبلاغ عبر الوسائل المتاحة

تبوك.. إغلاق 382 منشأة لا تلتزم احترازيًّا وصحيًّا وإصدار 600 مخالفة

نفّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 7796 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (226) منشأة مخالفة للإجراءات الرقابية الصحية وكذلك إغلاق (156) منشأة أخرى؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإصدار أكثر من 600 مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على عدم التهاون في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات؛ مؤكدة أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على صحة الجميع، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم (940) أو تطبيق "بلدي 940" المتاح عبر الأجهزة الذكية.

تبوك.. إغلاق 382 منشأة لا تلتزم احترازيًّا وصحيًّا وإصدار 600 مخالفة

تبوك.. إغلاق 382 منشأة لا تلتزم احترازيًّا وصحيًّا وإصدار 600 مخالفة

تبوك.. إغلاق 382 منشأة لا تلتزم احترازيًّا وصحيًّا وإصدار 600 مخالفة

أمانة منطقة تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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