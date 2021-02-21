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رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

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رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات بالاتحاد البرلماني الدولي

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف.

وأوضح في كلمة خلال الاجتماع المشترك بالجامعة العربية مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المختصة بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي رينهولد لوباتكا، أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشددًا على حرص البرلمان على دعم هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، نوّه المسؤول بالاتحاد البرلماني الدولي إلى أن هناك عددًا من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف.

وأضاف أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في الفعاليات كافة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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