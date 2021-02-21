أخبار عاجلة

بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبول 52 متقدما.. اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين

Print
قبول 52 متقدما.. اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين قبول 52 متقدما.. اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين

مصراوي Masrawy

11:07 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الرابع لمبادرة التعليم العالي للمهنيين الممول من الوكالة الأمريكية "USAID" للتنمية الدولية، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.

وأوضح أشرف عزازي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أنه تقدم لهذا الإعلان 39 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا وجهة حكومية، وبعض جهات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي المتقدمين 86 باحثًا وباحثة (22 متقدمًا لمنحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 4 منح للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين، 26 متقدمًا لمنحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 34 متقدمًا لمنحة التدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى)، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 15 جلسة.

ومن جانبه أوضح هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، أنه تم قبول 52 متقدمًا في مختلف أنواع الإيفاد (13 منحة ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 17 منحة للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 22 منحة تدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى)، وكان نصيب الباحثات 40% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

وأشار حمزة إلى أن وزارة العدل جاءت في مقدمة الجهات الحاصلة على المنح بحصولها على 6 منح ما بين ماجستير بحد أقصى عامين، وتدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، يليها جامعة المنصورة حصلت على 5 منح، وحصلت جامعة عين شمس على 4 منح.

كما أن نصف العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين في القطاع الطبي؛ لتصل 16 منحة و8 منح في مجال القانون، بالإضافة إلى منح في تخصصات الزراعة والطب البيطري والإنسانيات والمحاسبة وإدارة الأعمال.

152441353_3727313580693385_1933261630070856872_o

2012b8ae56.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية