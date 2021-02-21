الصحة العالمية: لم نتلق بعد أي معلومات بشأن التدابير التي تتبعها تنزانيا للاستجابة لكورونا

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مصراوي Masrawy

جنيف- (أ ش أ):

أكد الدكتور ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق بعد أي معلومات بشأن التدابير التي تتخذها تنزانيا للاستجابة لجائحة كورونا.

وقال مويتي - وفقا لما نقله بيان بثته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - "إنه منذ أواخر يناير الشهر الماضي، ناشدت تنزانيا على توسيع نطاق تدابير الصحة العامة ضد فيروس كورونا والاستعداد للتطعيم، ومشاركة البيانات في ضوء تقارير حالات كورونا بين المسافرين."

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تحدثت مع العديد من السلطات في تنزانيا، لكن منظمة الصحة العالمية لم تتلق بعد أي معلومات بشأن التدابير التي تتخذها تنزانيا للاستجابة للوباء.

وقال :"لا يزال هذا الوضع مقلقًا للغاية، أجدد دعوتي لتنزانيا لبدء الإبلاغ عن حالات كورونا ومشاركة البيانات، كما أدعو تنزانيا إلى تنفيذ تدابير الصحة العامة، والاستعداد للتحصين".

ولفت إلى أنه ثبتت إصابة عدد من التنزانيين المسافرين إلى البلدان المجاورة وخارجها بفيروس كورونا، وهذا يؤكد حاجة تنزانيا إلى اتخاذ إجراءات قوية لحماية شعوبها وحماية السكان في هذه البلدان وخارجها.