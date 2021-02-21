إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق ... ومزايا خاصة للملقحين ضد كورونا

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مصراوي Masrawy

تل أبيب- (د ب أ):

تبدأ اليوم الأحد في إسرائيل المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق الصحي الذي فُرض قبل نحو شهر وثلاثة أسابيع.

وسيعود نحو مليون و 200 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة مع عودة المزيد من الصفوف الدراسية إلى المدارس في بعض التجمعات السكانية.

كما تفتح المجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة والأسواق والمتاحف أبوابها أمام الجميع، فيما يسمح لمن تلقى الجرعتين من اللقاح والمتعافين من إصابتهم بفيروس كورونا فقط بدخول غرف اللياقة البدنية وبرك السباحة والقاعات الرياضية والمسارح والفنادق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه بداية من اليوم سيُسمح بإصدار البطاقة الخضراء للذين تلقوا التطعيم.

وتوقع وزير الصحة يولي إدلشتاين أن يعاد فتح جهاز التعليم بأكمله في السابع من الشهر المقبل.