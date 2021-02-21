مسؤول كردي عراقي: الحشد الشعبي يفرض حصاراً على بلدة مخمور ويحولها إلى ثكنة عسكرية

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مصراوي Masrawy

اربيل- (د ب أ):

أفاد مسؤول كردي عراقي اليوم الأحد بأن الحشد الشعبي فرض حصاراً على بلدة مخمور بمحافظة نينوى في شمال العراق وحولها إلى ثكنة عسكرية.

ونقل موقع "باسنيوز" اليوم عن كرمانج عبد الله مسؤول فرع مخمور في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إن "سيطرات ميليشيات الحشد الشعبي تمنع منذ أيام جلب أي نوع من الخضار أو الفاكهة أو المأكولات من أربيل إلى مخمور، ما تسبب بأزمة كبيرة للسكان"، مضيفا :"تواصلنا مع إدارة الموصل وتحدثنا مع المحافظ ونائبه لحل هذه المشكلة".

ولفت إلى تشكيل هيئة السيطرات في العراق، وهي هيئة جديدة باشرت مهامها منذ حوالي أسبوعين، وتسببت بمشاكل كبيرة للمواطنين، موضحا أن مركز مخمور لا توجد فيه أية مشاكل، والأمر الوحيد غير الطبيعي هو كل هذه القوات غير القانونية الموجودة فيه، والتي حولت مخمور إلى ثكنة عسكرية.

وأكد أن "هذه القوات تمارس المضايقات بحق الأحزاب الكردية ، ومنذ مدة يضايقون حزب الشغيلة الكردستاني ويطالبونه بإغلاق مقره وهاجموا المقر عدة مرات حتى الآن، ويحاولون إلحاق الأذى بالكرد بأي طريقة".

وأشار عبد الله إلى "فرض حصار عسكري على مخمور التي باتت أشبه بثكنة عسكرية أكثر من بلدة مدنية عامرة، والميليشيات تسيطر على كافة القرارات، ولا توجد أية صلاحيات لدى الدوائر الحكومية".