المتظاهرون في ميانمار يخططون لمسيرات كبرى بعد اشتباكات مميتة

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نايبيداو- (د ب أ):

يعتزم متظاهرون مناهضون للجيش في ميانمار تنظيم أكبر مسيرة لهم على الإطلاق غدا الإثنين، بعد مقتل اثنين من المتظاهرين مطلع هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تغلق المتاجر والشركات أبوابها، تضامنا مع "سيتي مارت" وهي أكبر منشأة للبيع بالتجزئة في البلاد، معلنة أنها ستغلق جميع منافذها.

ويعرض القمع للحركة السلمية بشكل كبير الاقتصاد المتعثر بالفعل لخطر التراجع الشديد .

وتم إغلاق معظم فروع البنوك الخاصة، بينما نفدت النقود من ماكينات الصرف الآلي، وسط زيادة عمليات السحب.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن شخصين على الأقل قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار أمس السبت.

وقالت بوابتا "ميانمار ناو" و"فرونتيير ميانمار" الإخباريتان إن ستة مشاركين آخرين على الأقل في حشد جماهيري بمدينة ماندالاي أصيبوا بجروح.

وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ينزفون ويحملون على نقالات.

وندد جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأفعال الجيش والقوات الأمنية ودعاها إلى وقف العنف ضد المدنيين على الفور.

وأضاف أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيناقش غدا الاثنين أحدث المستجدات في ميانمار و"يتخذ القرارات المناسبة".

وتشهد ميانمار احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا. وأطاح الجيش بالحكومة المنتخبة وعزل مستشارة الدولة أون سان سو تشي في أوائل فبراير.