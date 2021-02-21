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سقوط حطام من طائرة "بوينغ" فوق منطقة سكنية أمريكية

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سقوط حطام من طائرة "بوينغ" فوق منطقة سكنية أمريكية سقوط حطام من طائرة "بوينغ" فوق منطقة سكنية أمريكية

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأحد 21 فبراير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

سقط حطام من طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

واشتعل محرك الجناح الأيمن للطائرة إثر إقلاعها من مطار دنفر.

وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صورًا لما يبدو أنه واجهة إطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلا في محرك جناحها الأيمن.

وحثت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به. وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وأظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت دخانا ينبعث من المحرك. وفي مقطع يبدو أنه التُقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

ووقع الحادث بعد الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش بقليل.

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