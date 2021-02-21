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السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
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"آخر النهار | المستشار الإعلامي بمؤسسة صناع الخير :" نسعي لتطوير القري وتقديم حياة كريمة

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