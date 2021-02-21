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"الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع

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"الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع "الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع
إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا تمثلت في عدد من المحاضرات الدعوية

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 1493 جولة وزيارة لمساجد وجوامع المنطقة، وصيانة عدد 315 مسجدًا، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع، كما تم إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا، تمثلت في عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية، قدّمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها، ومنها ما صدر من جهات الاختصاص بشأن الإجراءات الاحترازية تجاه ؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة في خدمة أبناء المجتمع.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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