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"الزهراني" يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

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أكد ضرورة تأهيل الشباب في مختلف المهن

تَفَقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، العملية التدريبية بالمنشآت التدريبية بمحافظتي بيشة وبلقرن.

وزار الزهراني، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنين ببيشة، والْتقى بمنسوبي الكلية وعقد اجتماعًا خاصًّا مع قيادات الكلية.

واستعرض الزهراني عددًا من المواضيع المتعلقة بالتدريب.. بعد ذلك زار المعهدَ الصناعي الثانوي ببيشة، والْتقى بمنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين وإداريين. وتفقد الزهراني مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن، الذي يُعد من المشاريع الضخمة بالمحافظة، ووقف على كل الترتيبات النهائية لافتتاح الكلية وبداية التدريب فيها قريبًا.

وضمن الجولة في محافظة بلقرن الْتقى نائب المحافظ للتدريب بمنسوبي الكلية التقنية للبنين، وتفقد العملية التدريبية، واطلع على عدد من الأقسام التدريبية بالكلية؛ حيث استمع لشرح مفصل عن عملية التدريب.

واختتم الزهراني زيارته لمحافظة بيشة بزيارة للكلية التقنية للبنات ببيشة؛ موضحًا أن التدريب التقني والمهني يسعى لتأهيل شباب الوطن في مختلف المهن لصناعة جيل قادر على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.

نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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