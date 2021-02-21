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مرصد الأزهر يدين مخططات الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية

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مرصد الأزهر يدين مخططات الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية مرصد الأزهر يدين مخططات الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية

مصراوي Masrawy

10:41 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مخططات الكيان الصهيوني لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة "بيت صفافا"، وهو ما يُهدد بمحاصرة مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها من الجهة الجنوبية.

وشدد المرصد في بيان له، الأحد، على أن هذه المخططات الاستيطانية الخبيثة تُمثل تعدٍ صارخٍ على العهدة العمرية التي نصت على الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، والحرص على الكنائس المسيحية، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني يستهدف كل ما هو فلسطيني بغرض تزييف الواقع الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين.

وأكد مرصد الأزهر رفضه سياسة الاحتلال الصهيوني التي تستبيح المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي المتمثل في محاولة أحد المستوطنين المتطرفين إضرام النيران في كنيسة "الجثمانية" في القدس، مطالبًا المجتمع الدولي التصدي للسياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القوانين الدولية، وتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.

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