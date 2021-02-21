بسبب 150 جنيها.. النيابة تحقق مع سائق متهم بقتل طالب في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع سائق توك توك، متهم في قتل طالب، وإلقاء جثته في الزراعات، بسبب مبلغ مالي 150 جنيها في منطقة الصف، جنوب محافظة الجيزة.

البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الصف، من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب ملقاة في الزراعات، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب يدعى "م.م"، طالب، وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، كان يعمل لدى والد المجني عليه، بسبب مطالبته بسداد مبلغ 150 جنيها اقترضه من المجني عليه، فقام باستدراجه وقتله وألقى جثته في الزراعات، والتي تم العثور عليها بعد 3 أيام من ارتكاب الحادث0

وأوضحت التحريات أن المتهم تم القبض عليه بعد ارتكابه واقعة القتل بتهمة حيازة مخدرات وقد صدر قرار بحبسه، وفور التأكد من ارتكابه واقعة القتل أمرت النيابة باستخراجه من محبسه للتحقيق معه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.