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بريطانيا.. سرقوا الآلاف من فحوص "كورونا" لبيعها عبر الإنترنت والشرطة تحقق

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بريطانيا.. سرقوا الآلاف من فحوص "كورونا" لبيعها عبر الإنترنت والشرطة تحقق بريطانيا.. سرقوا الآلاف من فحوص "كورونا" لبيعها عبر الإنترنت والشرطة تحقق
تعطي نتائج خلال 15 دقيقة وكانت مخصصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن

بريطانيا.. سرقوا الآلاف من فحوص

تَمَكّن لصوص من سرقة الآلاف من اختبارات السريعة، وعرضوها للبيع على الإنترنت.

وأشارت صحيفة "ميرور"، السبت، إلى أنها عثرت على صناديق تضم هذه الاختبارات على موقع "إي باي" التجاري الإلكتروني و"فيسبوك" وغيرها، ووصل سعر الصندوق، الذي يضم العديد من الفحوص، إلى 400 جنيه إسترليني (560 دولارًا).

وذكرت الصحيفة أن هذه الاختبارات غير مخصصة للبيع؛ لكن لا يُعرف كيف سرقت هذه الاختبارات الضرورية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كانت هذه الاختبارات، التي تعطي نتائج خلال 15 دقيقة، مخصصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في القضية، بعد تقرير الصحيفة.

وقال مصدر في الشرطة: "من الواضح أن هناك أفرادًا يسرقون الاختبارات التي يجب استخدامها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا ومحاولة بيعها من أجل الربح".

وتابع: "إنه أمر مثير للاشمئزاز؛ لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم لن يفلتوا من العقاب".

وسارع موقع "إي باي" إلى حذف هذه الاختبارات من قائمة المبيعات فيه؛ لكن الصحيفة قالت إنها تَمَكّنت من شراء 50 اختبارًا من بائعين من برمنغهام.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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