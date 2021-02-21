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لتحقيق التنمية المستدامة.. ننشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية من أجل التعافي الأخضر

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لتحقيق التنمية المستدامة.. ننشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية من أجل التعافي الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.. ننشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية من أجل التعافي الأخضر

مصراوي Masrawy

10:37 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة من إعداد "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر".

ويعد هذا الدليل هو الأول من نوعه ويهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص تجاه الاستثمار فيها.

كما يوضح مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم في تحقيق ذلك الهدف، ليفسح المجال أمام خطوات جادة وطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية.

وحصل مصراوي على نص الدليل المعد حديثا وهو كالتالي:

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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