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بعد قليل.. بدء الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المميز بـ 5 مدن جديدة

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بعد قليل.. بدء الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المميز بـ 5 مدن جديدة بعد قليل.. بدء الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المميز بـ 5 مدن جديدة

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراءات حجز 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترا، بـ5 مدن جديدة، هي (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة)، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم وحتى الـ 11.59 من مساء غدا الإثنين 22 فبراير، ويكون التخصيص بالأسبقية.

ويأتي الطرح الجديد من الأراضي المميزة، كمرحلة تكميلية للمتقدمين الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ يوم 28 يوليو 2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وجاء عدد القطع والاسعار على النحو التالي:
- في مدينة بدر يتم طرح 126 قطعة أرض، بمساحة متوسطة تصل لـ600 متر، وسجل سعر المتر 3710 جنيه.

- في العاشر من رمضان يوجد 42 قطعة أرض بمساحات تصل لـ 450 مترا، بسعر 1920 جنيه.

- ويتم طرح 62 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة تصل لـ 430 متر، بسعر 1575 جنيه للمتر.

- وفي مدينة الفيوم الجديدة يتم طرح 14 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 650 متر و 720 مترا، بأسعار تصل لـ 1785 جنيه للمتر.

- كما يتم طرح 136 قطعة أرض في أسوان الجديدة، بمساحة 500 متر، وبسعر 1370 جنيه للمتر.

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