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"هيئة الاتصالات" تعقد ورشة دولية حول إنترنت الأشياء.. الأربعاء

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"هيئة الاتصالات" تعقد ورشة دولية حول إنترنت الأشياء.. الأربعاء "هيئة الاتصالات" تعقد ورشة دولية حول إنترنت الأشياء.. الأربعاء
تناقش عددًا من المحاور.. دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنظم لإنترنت الأشياء بالمملكة، ورشة عمل دولية يوم الأربعاء المقبل، بعنوان "إنترنت الأشياء.. تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في تقنيات إنترنت الأشياء.

وسيفتتح الورشة المنعقدة افتراضيًّا: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، كما ستشهد الورشة مشاركات إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة، والمركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والطاقة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى حضور الورشة الافتراضية عبر الرابط: https://www.citc.gov.sa/event التي ستناقش عددًا من المحاور من بينها: إنترنت الأشياء في المملكة ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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