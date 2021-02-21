أخبار عاجلة

رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبها.. أكثر من 348 ألف مستفيد من خدمات "تأكد"

Print
أبها.. أكثر من 348 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" أبها.. أكثر من 348 ألف مستفيد من خدمات "تأكد"
كشف مبكر عن الحالات وقطع لسلسلة انتشار العدوى

أبها.. أكثر من 348 ألف مستفيد من خدمات

قدم مركز "تأكد" في أبها خدماته لأكثر من 348 ألف مستفيد منذ بدء العمل به حتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، وتوجد مراكز تأكد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مركز تأكد أبها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية