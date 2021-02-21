أخبار عاجلة

بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رئيس بلدية القفل" يتفقد مشروع ملعب كرة القدم

Print
نُفّذ على مساحة 14 ألف م٢ ويشمل 300 مقعد للجماهير

‏تَفَقّد رئيس بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة المهندس مشاري بن حسن الحاذق، معلب البلدية، يرافقه رئيس المجلس البلدي عبده علي محنشي، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية متعب أحمد مرير.

واطلع الحاذق خلال الجولة على الأعمال الجارية بملعب كرة القدم والذي تم اختيار موقعه بعناية ليكون مناسبًا لعشاق كرة القدم، ويقع بجوار ممشى بلدية القفل ومزود بأحدث المواصفات، ونفذ على مساحة 14000م٢، ويشتمل على 300 مقعد للجماهير.

وتم خلال الجولة مناقشة استكمال المتبقي من الأعمال، ومضاعفة الجهود، والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات والمعوقات، وإيجاد حلول جذرية لضمان استكمال الأعمال وفق الخطط المعدة والمخطط المعد لذلك.

ووجّه رئيس بلدية القفل شكره للقائمين والمشرفين على إنجاز مشروع الملعب؛ موجهًا إياهم للمتابعة الدائمة من أجل الإنجاز في أسرع وقت ممكن؛ كي يستفيد شباب المركز والقرى التابعة له من هذا المشروع الذي يخدم الرياضة والرياضيين.

رئيس بلدية مركز القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السيسي يتابع خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

السيسي يتابع خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

استقبلهما وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة ​

استقبلهما وزير الرياضة.. رئيس الاتحاد الدولي للرماية ونائبه يصلان القاهرة ​

"الآغا": في زمن كورونا.. الأطفال أهملوا الغذاء الصحي والرياضة بسبب الألعاب الإلكترونية

"الآغا": في زمن كورونا.. الأطفال أهملوا الغذاء الصحي والرياضة بسبب الألعاب الإلكترونية

"الآغا": في زمن كورونا.. الأطفال أهملوا الغذاء الصحي والرياضة بسبب الألعاب الإلكترونية

"الآغا": في زمن كورونا.. الأطفال أهملوا الغذاء الصحي والرياضة بسبب الألعاب الإلكترونية

شبكة عيون الإخبارية