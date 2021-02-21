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قائمة حديثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا

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قائمة حديثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا قائمة حديثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا
أمريكا سجلت أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشيه

قائمة حديثة.. هذه أكثر الدول تضررًا من وباء كورونا

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء؛ حيث حصد فيها أرواح نحو نصف مليون شخص، وسجلت أكثر من 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات، تم تسجيل حتى الآن 246 ألف حالة وفاة وأكثر من 10.1 ملايين إصابة، تليها المكسيك حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 180 ألف شخص؛ فيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون إصابة حتى الآن.

وسجلت الهند أكثر من 156 ألف حالة وفاة ونحو 11 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها بريطانيا التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات؛ حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 121 ألفًا؛ فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 ملايين إصابة حتى الآن.

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 95 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات 2.8 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة؛ حيث ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 84 ألف حالة وفاة، وسجلت 3.6 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات؛ فقد سجلت نحو 83 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.1 ملايين إصابة حتى الآن؛ وفق "روسيا اليوم".

وكانت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا، قد ارتفعت إلى مليونين و460 ألف وفاة حول العالم؛ فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونًا منذ بدء تفشي الوباء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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