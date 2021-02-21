تدشين ١٠ مراكز للقاحات كورونا بالمدينة المنورة

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جُهّزت بجميع الخدمات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

دشنت وزارة الصحة 10 مراكز إضافية للقاحات كورونا في منطقة المدينة المنورة؛ وذلك بمركز صحي قباء، ومركز صحي الدعيثة، إضافة لـ8 مراكز بمحافظات: (ينبع، والعلا، وخيبر، ومهد الذهب، وبدر، والعيص، والحناكية، إلى جانب وادي الفرع).

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تجهيز مراكز اللقاحات في كل المحافظات بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مبينةً أن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة في مختلف المحافظات لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ودعت صحة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس "كورونا".