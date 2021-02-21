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الجامعة العربية قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو

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الجامعة العربية قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو الجامعة العربية قلقه إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو

مصراوي Masrawy

09:09 ص الأحد 21 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد - بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل الي اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.
كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.

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