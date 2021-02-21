أخبار عاجلة

بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو

Print
جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح "كورونا" بحلول نهاية يوليو
نبه إلى ضرورة تجنب التراخي.. وقال: إنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء

جونسون: بريطانيا ستوفر لجميع البالغين لقاح

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية: إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو وفق "رويترز".

ونبّه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي، مضيفًا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح لـ17.2 مليون شخص؛ أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليونًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة تناقش مقترح تأسيس صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية

مساء dmc - الحكومة تناقش مقترح تأسيس صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية

مساء dmc - الحكومة: إطلاق 45 خدمة على منصة مصر الرقمية.. و1.3 مليون مستخدم حتى الآن

مساء dmc - الحكومة: إطلاق 45 خدمة على منصة مصر الرقمية.. و1.3 مليون مستخدم حتى الآن

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية واضحة للتدخلات الإيرانية والضغط على ميلشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية واضحة للتدخلات الإيرانية والضغط على ميلشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية واضحة للتدخلات الإيرانية والضغط على ميلشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تطالب بإدانة دولية واضحة للتدخلات الإيرانية والضغط على ميلشيا الحوثي

شبكة عيون الإخبارية