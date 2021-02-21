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"بلدية داخل بلدية".. لوغاريتم الـ3 سنوات يتواصل بمكة رغم القرار!

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"بلدية داخل بلدية".. لوغاريتم الـ3 سنوات يتواصل بمكة رغم القرار! "بلدية داخل بلدية".. لوغاريتم الـ3 سنوات يتواصل بمكة رغم القرار!
"جنوب الفرعية" خارج نطاقها.. ومَطالب بالإسراع بـ"المقر الموعود"

مضى نحو 3 سنوات على إنشاء بلدية جنوب مكة الفرعية وهي تقبع خارج نطاقها؛ حيث تتخذ من حي الكعكية -بالتحديد بلدية الشوقية- مقرًّا لها، وسط تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون استحداث مبنى لها على وجه السرعة داخل نطاقها جنوبي العاصمة المقدسة، لتقدم خدماتها عن قرب أسوةً بالبلديات الأخرى.

وكان أمين العاصمة المقدسة، قد أصدر مطلع عام 2018، قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى "بلدية جنوب مكة" تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة؛ وهو ما لم يحصل حتى الآن برغم مرور ثلاث سنوات على إنشائها.

وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تُعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد "9.8، 7.6، 5.4، 3.2، 1"؛ فيما تقع البلدية نفسها داخل مبنى بلدية أخرى وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أنشئت من أجلها.

وبحسب المعلومات، فإن الأمانة تعكف على تجهيز موقع ليكون مقرًّا لبلدية جنوب مكة في مخطط ولي العهد 6، وسط مطالبات من السكان بالإسراع في وتيرة العمل.

واستغرب عدد من سكان تلك المخططات من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية أخرى وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أنشئت من أجلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية