أخبار عاجلة

بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية

Print
الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية
جميع القادمين عن طريق الرحلات المباشرة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي

الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية

أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تَقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وكان الطيران المدني قد أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصًا بعد ظهور السلالات المتحورة من وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة؛ سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".الكويت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية