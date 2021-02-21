الكويت تُمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر وتستثني الأطقم الطبية

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جميع القادمين عن طريق الرحلات المباشرة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي

أعلن الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تَقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وكان الطيران المدني قد أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصًا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا وفق "القبس" الكويتية.

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة؛ سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".الكويت فيروس كورونا الجديد