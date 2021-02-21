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خلال الأسبوع الخامس.. 9557 ساعة تعليمية عن بُعد بكليات جامعة شقراء

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عمادة المعلومات: شهدت تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بحضور 25490 طالباً وطالبة

خلال الأسبوع الخامس.. 9557 ساعة تعليمية عن بُعد بكليات جامعة شقراء

استعرضت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الإلكترونية عن بُعد بكليات الجامعة كافة، حيث شهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية.

وقدّم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالباً وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمّت مناقشة 12846 ملفاً خلال هذه الفصول الافتراضية، إضافة إلى 543 لوحة نقاش مع عمليات تسجيل دخول بلغت 86143 دخولاً على هذه الفصول؛ ليصل إجمالي الحضور فيها إلى 114719 طالباً وطالبة من كليات الجامعة كافة.

وأظهر الملخص الأسبوعي إحصائيات الدعم الفني الذي قدّمته عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، حيث بلغت إجراءات الدعم الفني 462 إجراءً ما بين اتصالات ومحادثات وتذكرة إلكترونية وبريد إلكتروني، حيث جرت عملية التعليم عن بُعد خلال هذا الأسبوع بيسر وسلاسة وفق المخطط والجداول الدراسية المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية