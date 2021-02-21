أخبار عاجلة

بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء بين أوائل من يتلقون لقاح كوفيد-19 في أستراليا

Print
رئيس الوزراء بين أوائل من يتلقون لقاح كوفيد-19 في أستراليا رئيس الوزراء بين أوائل من يتلقون لقاح كوفيد-19 في أستراليا

مصراوي Masrawy

08:38 ص الأحد 21 فبراير 2021

سيدني - (د ب أ):
تلقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد جرعة من لقاح كوفيد-19 قبل بدء التوزيع على مستوى البلاد، حيث أنه من بين أولئك المدرجين في مقدمة قائمة انتظار التطعيم.

وجاء تطعيم موريسون بعد فترة وجيزة من تطعيم أحد المقيمين في دار لرعاية المسنين يبلغ من العمر 85 عاما والذي كان أول أسترالي يتلقى اللقاح في حدث تم نقله عبر التلفزيون في سيدني.

وقال موريسون عندما سألته الممرضة عما إذا كان لديه أي أسئلة: "أنا مستعد للذهاب، تمامًا مثل البلد".

وتبدأ البلاد رسميًا برنامج التطعيم الرئيسي يوم غد الاثنين.

ودافع وزير الصحة جريج هانت عن المعاملة التفضيلية لرئيس الوزراء، وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية "الأمر يتعلق بالثقة".

وقال هانت: "تظهر الأبحاث أن الناس يريدون أن يروا أننا نعتقد بأنها آمنة ، فذلك سيمنحهم ثقة أكبر".

وكان كبير المسؤولين الطبيين في البلاد وكبير مسؤولي التمريض وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بين مجموعة من 12 أستراليًا تم تطعيمهم اليوم الأحد.

وفي الوقت الذي تلقى فيه موريسون لقاح فايزر، قال هانت إنه وموظفي وزارة الصحة الآخرين سيحصلون على جرعة أسترازينيكا في وقت لاحق.

ويبدأ التطعيم بلقاح فايزر/بيونتك في البلاد بعد وصول شحنة أولية من 142 ألف جرعة إلى أستراليا الأسبوع الماضي. وسيشمل التطعيم لقاح أسترازينيكا/أكسفورد اعتبارًا من أوائل مارس.

وتشمل المجموعات ذات أولوية الحصول على اللقاح كل من المسنين والمعاقين المقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، والعاملين في الحجر الصحي والحدود.

وسجلت أستراليا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، حوالي 28700 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة - وهو معدل أقل بكثير للفرد من معظم البلدان المتقدمة. وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد حاليًا 909.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية