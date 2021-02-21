البر الرئيسي الصيني يسجل 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

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مصراوي Masrawy

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل سبع إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بالفيروس منذ ستة أيام.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89831 حالة، بينهم 423 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 84772 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل ست حالات إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.