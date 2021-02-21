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​"موجة أمطار".. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل حتى الخميس 25 فبراير

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​"موجة أمطار".. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل حتى الخميس 25 فبراير ​"موجة أمطار".. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل حتى الخميس 25 فبراير

مصراوي Masrawy

08:30 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:
​تصوير- نادر نبيل:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة على مدار ال٦ أيام المقبلة، من الأحد 21 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير .

واكدت هيئة الأرصاد، انه اعتبارا من الإثنين 22 فبراير 2021 الى الثلاثاء 23 فبراير 2021 أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .
وجاءت كالتالي:

الأحد 21 فبراير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30 % تقريبًا).

الاثنين 22 فبراير:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40%تقريبًا).

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

الثلاثاء 23 فبراير:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (%50 تقريبًا).

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 24 فبراير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة (40% تقريبًا).
ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس 25 فبراير:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة (40% تقريبًا).
ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

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