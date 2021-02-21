لايباك تكنولوجي تتعاون مع شركتين إمارتيتين لإطلاق نظام اختبار تشخيصي سريع لكشف المستضدات قائم على الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في العالم

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يسر شركة " Laipac Technology Inc"، أونتاريو، كندا، شركة رائدة حائزة على جوائز في تطوير إنترنت الأجهزة الطبية ( IoMT) أن تعلن عن تأسيس شراكة مع شركتي" ياس للأدوية ذ.م.م" و " بيور هيلث ذ.م.م"، شركات إماراتية وذلك لاستخدام أول نظام للاختبار السريع لوباء Covid-19 في العالم والقائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعد حلول لوك سبوت ( LooK SPOT) من التقنيات الذكية والمبتكرة لنشر التكنولوجيا من أجل توفير حماية صحية للأفراد على نحو أفضل في جميع أنحاء المنطقة. كما أن القدرة على الحصول على تشخيص سريع ودقيق لوباء COVID-19 من الممكن أن يحد انتقال العدوى، وأن يساعد أكثر في المعالجة الإكلينيكية، وحسن تخصيص وتوزيع الموارد خلال العزل.

وقد حصل جهاز اختبار "لوك سبوت" – نظام الاختبار السريع بكشف المستضدات لوباء COVID-19 على موافقة العلامة الأوربية CE-IVD ، وهو جهاز تشخيصي يعمل من خلال الهاتف الذكي باستخدام المقايسات المناعية السريعة بانسياب جانبي للكشف النوعي عن بروتين الحمض النووي لنواة فيروس كورونا- سارس - 2 وذلك من مسحات الأنف. ويحدث نظام لوك سبوت للذكاء الاصطناعي ثورة في التشخيص الطبي، مما يمكن من الكشف المبكر عن الأمراض مع نتائج متسقة ودقيقة.

ويعمل نظام الاختبار السريع (لوك سبوت) لكشف مستضدات AI COVID-19 من خلال استخدام عينة المسحة التي تم الحصول عليها بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف. ويستخدم الاختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج الاختبار في الوقت الحقيقي في غضون 5 إلى 8 دقائق بنسبة حساسية 97,4% ودقة نسبتها 98,3% في الكشف عن فيروس كورونا – سارس 2. ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة في السوق والذي بإمكانه الكشف عن المتغير الجديد لفيروس كورونا – سارس 2 الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقد صرح السيد/ دييغو لاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " Laipac Technology Inc"، بأن تقنيات اختبارات " LooK SPOT " ذات الدقة العالية تعمل من خلال تحديد إشارة اللون على الاختبارات في الحالات الإيجابية المنخفضة عندما لا تستطيع مقدرة العيون البشرية القيام بذلك، وبالتالي، يمكننا تجنب احتمالية وقوع الخطأ البشري واستخدام العمل اليدوي التي تتم مع اختبارات كشف المستضدات الأخرى المتاحة في السوق. ويخفض جهاز "LooK SPOT " من حجم المعلومات التي يتم استيعابها من قبل طاقم الرعاية الصحية وذلك بتوفير نتائج اختبار دقيقة بشكل سهل للقراءة. وقد تم تصميم جهاز "لوك سبوت " مع حافة تقنية تكتيكية لمحاربة COVID-19.

يمكن تحميل تطبيقLooK PASS APP من خلال آبل أو جوجل ستورز، والذي بواسطته يتم عمل مسح شريط فحص (لوك سبوت) قبل أخذ العينة واستلام النتيجة على الهواتف الذكية في غضون 5 إلى 8 دقائق. ويشار إلى نتائج الاختبار السلبية برمز QR على التطبيق المستخدم، ويمكن استخدامه للسماح بدخول أية مرافق أو فعاليات أو تجمعات أو في خدمات النقل. ومن خلال شركة "بيور هيلث"، سيقوم جهاز " لوك سبوت" LooK SPOT بتوفير تعاون متكامل للغاية مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعددة وتطبيقات السفر للإبلاغ في الوقت الحقيقي.

سيتم عرض جهاز الاختبار السريع لكشف المستضدات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جناح (لوك سبوت) رقم C22- 03 بمعرض " أيدكس" 2021 أبوظبي بين 21-25 فبراير